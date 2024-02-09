Королева Камилла сообщила, что Карл III чувствует себя очень хорошо

Жена монарха подчеркнула, что король Великобритании тронут письмами, которые приходят ему со всего мира

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III, у которого был диагностирован рак, чувствует себя очень хорошо. Об этом королева Камилла рассказала во время посещения в четверг концерта в соборе в Солсбери (графство Уилтшир).

"Он очень хорошо себя чувствует, учитывая обстоятельства. Он очень тронут всеми письмами и сообщениями от людей, которые приходят ему отовсюду. Это очень ободряет", - сообщила жена 75-летнего монарха.

О том, что у Карла III диагностировано онкологическое заболевание, в Букингемском дворце сообщили 5 февраля. Там не уточнили, какой именно вид рака обнаружили врачи, при этом, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король был в прошлом месяце госпитализирован и перенес операцию. Указывалось, что при проведении процедуры был выявлен еще один повод для беспокойства, а анализы подтвердили, что монарх страдает онкологическим заболеванием.

Как ранее отметили в Букингемском дворце, хотя на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, он продолжит заниматься государственными делами и работать с бумагами. Сейчас монарх находится в своем поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии.

Королева Камилла будет выполнять свои обязанности в качестве члена монаршей семьи, как и было запланировано. В рамках этой программы она и посетила в четверг собор в Солсбери.