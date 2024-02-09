СМИ: отряды шиитов дважды атаковали американскую базу в Сирии

По данным портала Al Modon, бойцы использовали беспилотники-камикадзе

БЕЙРУТ, 9 февраля. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", дважды атаковали в четверг военную базу США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передал новостной портал Al Modon, шиитские бойцы использовали беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по этому военному объекту. По свидетельству очевидцев, на американской базе раздалось несколько сильных взрывов, раскаты которых доносились до расположенных поблизости населенных пунктов.

Ранее представитель движения в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредил, что формирования "Исламского сопротивления Ирака" переходят "к третьему этапу военной эскалации и будут проводить операции против баз США в Иордании, Кувейте и Саудовской Аравии". Как отмечает Al Modon, такое решение принято в ответ на атаки американских ВВС на позиции проиранских шиитских формирований.

2 февраля около 30 шиитских бойцов погибли в результате авиаударов, нанесенных по их лагерям в Эль-Меядине, Бу-Кемале и Эль-Каиме на сирийско-иракской границе. 8 февраля американский беспилотник выпустил ракету по автомобилю в одном из восточных районов Багдада, что привело к гибели командира шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" Абу Бакира ас-Саиди.

Согласно источникам телеканала Al Hadath, он стоял за атакой 27 января на военную базу США в Эт-Танфе на сирийско-иорданской границе, в ходе которой погибли 3 американских военнослужащих и 40 получили ранения.

С 17 октября 2023 года на американские объекты в Сирии и Ираке было совершено 168 нападений. Шиитские бойцы объявили, что провели эти операции "в ответ на агрессию, развязанную против палестинцев израильским оккупационным режимом, которому оказывает поддержку США".