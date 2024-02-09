Карлсон считает, что США добиваются появления в РФ слабого руководства

Журналист подчеркнул, что Соединенными Штатами "управляют чокнутые"

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются появления в России "слабого руководства", словно не понимая, чем это может быть чревато для всего мира. Такое мнение выразил по итогам интервью с президентом России Владимиром Путиным американский тележурналист Такер Карлсон.

"Они хотят слабое руководство в России", - сказал этот телеведущий, имея в виду лидеров США. "Вопрос в том, почему вам этого хотелось бы. Как это может быть хорошо для США? Я не защищаю Россию, я защищаю собственную страну. Слабое центральное правительство в стране с крупнейшим ядерным арсеналом - это безумие", - подчеркнул Карлсон в видеоролике, который был снят сразу после интервью с Путиным. В четверг Карлсон обнародовал этот ролик на своем сайте.

"И нами управляют чокнутые - президент [США Джо Байден] и эта ядовитая идиотка Тория Нуланд: "Мы свергнем Путина!" - сказал журналист. "И что произойдет потом?! Что произошло в Ливии, когда мы свергли Каддафи и допустили его убийство? Что случилось в Ираке, когда мы "привлекли Саддама к ответственности"?" - задался вопросами Карлсон. Тория Нуланд - это заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, имеющая репутацию одного из самых ярых русофобов в политическом истеблишменте в Вашингтоне.