Карлсон назвал ложью и глупостью утверждения США о российском экспансионизме

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов пытаются выставить Россию экспансионистской державой, но это глупость и неправда. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон по итогам интервью с президентом России Владимиром Путиным.

"Россия не экспансионистская держава", - сказал журналист. Он отметил, что американские власти, в частности "Тория Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд - прим. ТАСС) и лжецы, которые работают в Госдепартаменте", пытаются выставить Путина в плохом свете, сравнивая его с диктаторами. "Правда в том, что все это ложь. На самом деле это глупость, нужно быть идиотом, чтобы так считать", - подчеркнул Карлсон.

"Они [Россия] просто хотят защитить свои границы", - отметил журналист. Он добавил, что "профессиональные лжецы в Вашингтоне, которые не знают ничего о регионе и в принципе о мире за пределами Нью-Йорка", убедили себя и пытаются убедить общественность в захватнических намерениях России, и подчеркнул, что "нет никаких доказательств этого".