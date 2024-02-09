Кеннеди-младший считает, что американцам необходимо мыслить, не опираясь на позицию СМИ

Таким мнением поделился политик, комментируя интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Американцам следует принимать самостоятельные решения относительно взглядов, которые расходятся с позицией ведущих СМИ в США. Такое мнение, комментируя публикацию интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, изложил на своей странице в X (ранее Twitter) Роберт Кеннеди - младший. Он ранее объявил о намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата.

"Такера Карлсона очерняли много дней, - констатировал Кеннеди-младший. - Старые СМИ и демократическое руководство обижены на него попросту за то, что он делает свою работу. Американцы могут справиться с разговорами, которые наводят на размышления. Мы можем справиться с опасными мыслями или противоречивыми взглядами, которые не совпадают с линией ведущих средств массовой информации. Давайте решать сами за себя".

Данное сообщение политик разместил в качестве комментария к опубликованной в X видеозаписи интервью Путина Карлсону.