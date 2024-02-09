Газета WSJ надеется на скорое освобождение Гершковича

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Газета The Wall Street Journal (WSJ) выразила надежду на скорое освобождение ее журналиста Эвана Гершковича, обвиненного в России в шпионаже. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг изданием после публикации интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью Путин допустил освобождение Гершковича на основе договоренностей спецслужб РФ и США. "Мы рады видеть желание России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и надеемся, что это приведет к его скорейшему освобождению [и возвращению] к семье и в нашу редакцию", - говорится в заявлении.

Газета также в очередной раз не согласилась с действиями российских правоохранительных органов в отношении ее корреспондента.

Гершкович был задержан в РФ в марте прошлого года по делу о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, вину журналист не признает.