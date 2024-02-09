США нанесли удары по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена, целью атаки стали надводные беспилотники и противокорабельные ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило в четверг Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

"8 февраля между 05:00 и 21:00 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) силы СЕНТКОМ в целях самообороны нанесли семь ударов по четырем надводным беспилотникам хуситов и по семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в сторону кораблей в Красном море", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в социальной сети X.

Отмечается, что цели были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена. "Они представляли непосредственную угрозу военным кораблям США и торговым судам в регионе", - утверждает СЕНТКОМ.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ власти США вместе с союзниками приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.