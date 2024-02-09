Байден заявил, что ответ Израиля в Газе на вылазку ХАМАС был чрезмерным

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Реакция израильских властей на атаку радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года был чрезмерным. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я считаю, что ответные действия [Израиля] в Газе, в секторе Газа, были чрезмерными", - отметил он.

"Я доказывал, что мы должны сделать гораздо больше, чтобы увеличить количество поступающих материалов, включая топливо и другие предметы [в Газу]. Я разговаривал по телефону с катарцами, египтянами, саудовцами, чтобы доставить в Газу как можно больше [гуманитарной помощи] невинным людям - невинным женщинам и детям, которые нуждаются в помощи. И вот чего мы добиваемся. Я настаиваю на том, чтобы прекратить огонь, [освободить удерживаемых ХАМАС] заложников. Потому что, как вы знаете, я неустанно работаю над этой сделкой, чтобы добиться длительной паузы в боевых действиях в секторе Газа", - подчеркнул глава государства.

Он выразил надежду на возобновление паузы в боевых действиях в палестинском анклаве.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватили более 240 заложников. В секторе с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась неделю. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 заложников. По подсчетам израильской стороны, в настоящий момент в Газе остаются еще 136 заложников.