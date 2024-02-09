Байден утверждает, что не передавал хранившиеся у него секретные документы

Президент США заверил журналистов, что не делился засекреченной информацией

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что никому не передавал хранившиеся у него секретные документы. Об этом американский лидер заявил, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я не делился секретной информацией, я не делился", - заявил Байден, комментируя выводы, изложенные в докладе спецпрокурора Роберта Хёра, опубликованном по итогам расследования в отношении по делу об обращении президента США с секретными документами. "Гарантирую, что не делал [этого]", - подчеркнул хозяин Белого дома.

В четверг специальный прокурор Роберт Хёр принял решение по итогам завершенного расследования не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что президент США "умышленно хранил" секретные документы.

В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее аналогичные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено и в отношении экс-президента Дональда Трампа. Ему предъявили обвинения, суд назначен на 20 мая.