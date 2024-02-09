Байден заявил, что не имеет проблем с памятью

Президент США добавил, что острота его ума вызывает беспокойство только у представителей некоторых СМИ

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что у него нет проблем с памятью, а острота его ума вызывает беспокойство только у представителей некоторых СМИ.

"Моя память в порядке. Моя память позволяет мне взглянуть на то, что я сделал, чтобы стать президентом", - сказал Байден, выступая с обращением в Белом доме.

Присутствующие журналисты спросили американского лидера об опасениях избирателей по поводу его возраста и состояния здоровья. "[Опасения есть] только у некоторых из вас", - ответил Байден.

Специальный прокурор Роберт Хёр по итогам завершенного расследования предъявлять Джо Байдену обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, несмотря на доказательства того, что президент США "умышленно хранил" секретные документы. Одним из оснований для отсутствия обвинений стала "плохая память" американского лидера.

В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее аналогичные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено и в отношении экс-президента Дональда Трампа. Ему предъявили обвинения, суд назначен на 20 мая.