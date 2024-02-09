Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента

Президент Соединенных Штатов был вынужден подчеркивать свою подготовленность для высшего государственного поста в связи с опасениями относительного его состояния здоровья

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден в свете опасений относительно состояния его здоровья выступил в четверг с утверждением, что он является самым подготовленным человеком в США для поста президента.

На вопрос журналиста, почему именно он должен быть кандидатом от демократов на высший государственный пост в США, несмотря на опасения относительно состояния его здоровья, Байден ответил: "Поскольку я самый квалифицированный человек в этой стране, чтобы быть президентом и закончить работу, которую я начал".

Американский лидер выступал в Белом доме в связи с завершением расследования того, как он обращался с секретными документами. Разбирательство проводил спецпрокурор США Роберт Хёр.

Выступая 4 февраля на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада), Байден заявил, что вскоре после прихода в Белый дом встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Инаугурация Байдена состоялась в январе 2021 года. А 7 февраля на такого же рода мероприятии в Нью-Йорке он заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Между тем Коль умер в 2017 году.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя состояние здоровья Байдена, заверила на регулярном брифинге для журналистов, что он лишь оговаривается. По ее словам, такое случается со всеми.