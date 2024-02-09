Спикер Палаты представителей заявил, что Байден не достоин быть президентом США

Майк Джонсон выразил такое мнение после пресс-конференции американского лидера, в которой тот отрицал наличие у него проблем с памятью

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что действующий президент США Джо Байден не достоин возглавлять Соединенные Штаты. Такое мнение конгрессмен выразил по итогам пресс-конференции американского лидера, в которой тот отрицал наличие у него проблем с памятью.

"Пресс-конференция президента снова подтвердила в прямом эфире то, что было изложено в отчете специального прокурора. Он не достоин быть президентом", - написал Джонсон на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее в четверг на пресс-конференции Байден назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. До этого он несколько раз заверил присутствующих в отсутствии проблем с памятью и остротой ума.

Выступая 4 февраля на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада), руководитель американской администрации заявил, что вскоре после прихода в Белый дом встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Инаугурация Байдена состоялась в январе 2021 года. А 7 февраля на такого же рода мероприятии в Нью-Йорке Байден заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Между тем Коль умер в 2017 году.