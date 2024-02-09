Al Jazeera: число жертв израильского обстрела в секторе Газа выросло до восьми

По данным телеканала, трое погибших - дети

ДУБАЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате обстрела израильскими военными жилых домов в Рафахе возросло до восьми. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, не менее восьми палестинцев стали жертвами обстрела армией Израиля двух жилых домов в городе Рафах, расположенном на границе сектора Газа с Египтом. Как отмечает телеканал, трое из числа погибших - дети.

Ранее Палестинский Красный Полумесяц сообщал о трех погибших и одном раненном при ударе израильских военных по жилым домам в Рафахе. Отмечалось, что бригады скорой помощи организации эвакуировали раненого и тела погибших с места обстрела.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.