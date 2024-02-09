NYT: интервью Путина подчеркнуло его тактическую уверенность

Издание указывает, что противники президента России находятся в уязвимом положении

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону "подчеркнуло тактическую уверенность" российского лидера. Такое мнение выразила в четверг газета The New York Times.

Как указывает издание, "появление господина Путина подчеркнуло его тактическую уверенность в то время, как его противники находятся в уязвимом положении: Украина испытывает трудности на поле боя, дальнейшая помощь [Киеву] застопорилась в Конгрессе США, а дружественные Кремлю политики находятся на подъеме по обе стороны Атлантического океана".

Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.