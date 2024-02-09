Военные Китая примут участие в учениях Cobra Gold в Таиланде

В Минобороны КНР сообщили, что военнослужащие НОАК примут участие в инженерных работах, отработке навыков устранения последствий стихийных бедствий и утечек химических веществ

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) примут участие в ежегодных международных учениях Cobra Gold, которые пройдут в Таиланде с 27 февраля по 10 марта. Об этом сообщило Минобороны КНР.

Ведомство уточнило, что на учения отправятся военные Южной зоны боевого командования НОАК. Они примут участие в инженерных работах, отработке навыков устранения последствий стихийных бедствий и утечек химических веществ и учебных поисково-спасательных операциях. Военные НОАК будут присутствовать на форумах высокого уровня, которые состоятся в ходе учений.

Минобороны отметило, что НОАК приглашают принять участие в учениях Cobra Gold уже в 11-й раз с 2014 года. Эти маневры считаются одними из крупнейших в Юго-Восточной Азии.