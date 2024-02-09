Ким Чен ЫН заявил, что Пхеньян оккупирует Южную Корею, если это потребуется

Лидер КНДР назвал Республику Корея наиболее вредоносным и "неизменно главным врагом" страны

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. КНДР считает Республику Корея своим неизменным главным врагом и готова оккупировать ее территорию в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, требующих обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии.

"Не так давно наша партия и правительство подвели итоги истории раскола и противостояния нашего народа. Определение южнокорейских марионеток как наиболее вредоносного и неизменно главного врага нашей страны и принятие решения об оккупации их территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации в качестве национальной политики являются разумной мерой для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем", - приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

В прошлом году на декабрьском пленуме лидер КНДР заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение Корейского полуострова посредством диалога. Он добавил, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга враждебными государствами.

В январе Ким Чен Ын предложил конституционно закрепить за Южной Кореей статус главного врага, а также допустить "возвращение" южнокорейской территории в состав КНДР в случае войны. Ким Чен Ын также призвал отказаться от термина "соотечественники" в отношении жителей Республики Корея.