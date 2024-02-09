В Швейцарии полиция освободила захваченных в поезде заложников, застрелив преступника

По данным телекомпании RTS, в операции были задействованы более 60 правоохранителей

ЖЕНЕВА, 9 февраля. /ТАСС/. 15 заложников, удерживавшихся в поезде в Швейцарии на протяжении почти четырех часов, освобождены живыми и невредимыми, а захвативший их мужчина застрелен во время предпринятого полицией штурма. Об этом сообщила телекомпания RTS со ссылкой на заявление официального представителя полиции кантона Во Жан-Кристофа Сотреля на состоявшемся в ночь на пятницу брифинге для журналистов.

По данным Сотреля, вооруженный топором и ножом 32-летний мужчина, являющийся, согласно предварительным сведениям, просителем убежища из Ирана, захватил в заложники 14 пассажиров и машиниста регионального поезда на станции Эссер-су-Шампван между городами Больм и Ивердон. Это произошло в четверг в 18:35 по местному времени (20:35 мск). Переговоры с ним не принесли результата, и в 22:15 (00:15 мск 9 февраля) полицейские предприняли штурм, использовав взрывчатку для отвлечения внимания.

"Захватчик заложников бросился с топором в сторону группы захвата, полицейский применил оружие для защиты заложников, смертельно ранив преступника", - пояснил Сотрель. По его словам, мужчина умер на месте. Заложники освобождены целыми и невредимыми.

Всего в операции были задействованы более 60 правоохранителей. Прокуратура кантона Во проводит расследование. Мотивы захватившего заложников мужчины на настоящий момент не установлены, ничего не известно и о его психическом состоянии, заявил на брифинге прокурор Эрик Кальтенридер.