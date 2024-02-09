Четверо палестинцев погибли при ударе по детсаду с беженцами в центре сектора Газа

По данным телеканала Al Jazeera также поступили сообщения о многочисленных раненых

ДУБАЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли во время обстрела израильскими военными здания детского сада в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, в результате израильского обстрела и подрыва здания, в котором размещались палестинские беженцы, в городе Дейр-эль-Балах, погибли по меньшей мере четыре человека. Также сообщается о многочисленных раненых.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.