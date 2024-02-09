СМИ: Путин контролировал ход беседы с Карлсоном на протяжении всего интервью

Журнал Rolling Stone отметил, что президент России чувствовал себя очень комфортно и даже подшутил над журналистом

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин контролировал ход беседы с американским журналистом Такером Карлсоном на протяжении всего интервью. Такое мнение выразил в четверг журнал Rolling Stone.

Издание отмечает, что российский лидер "контролировал тональность и темп беседы с самого начала", чувствовал себя очень комфортно и даже подшутил над Карлсоном в связи с отказом, который тот получил от ЦРУ перед тем, как начать свою карьеру в журналистике. Rolling Stone также указывает, что Путин "с легкостью одержал верх" над одним из самых выдающихся журналистов США.

В свою очередь американский предприниматель Вивек Рамасвами, претендовавший ранее на выдвижение в кандидаты в президенты США от Республиканской партии, считает, что Карлсон не осторожничал с Путиным во время записи интервью. "Такер не осторожничает с Путиным. Мне нравится это", - написал Рамасвами на своей странице в X (ранее Twitter).

Интервью Путина Карлсону длилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.