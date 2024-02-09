СМИ: Путин доминировал в беседе с Карлсоном и заранее хорошо изучил собеседника

Радиостанция NPR отметила "пространные дискурсивные отступления" российского президента

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доминировал в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном и заранее хорошо изучил собеседника. Такое мнение в четверг выразила радиостанция NPR.

Радиостанция пришла к выводу, что "Путин доминировал в разговоре, который продолжался больше двух часов", и отметила "пространные дискурсивные отступления" российского лидера.

NPR предполагает, что Путин "хорошо изучил собеседника", обращая внимание на то, как президент России "в отдельные моменты пытался подколоть Карлсона вопросами о том, как он изучал историю или как безуспешно подавал документы на работу в Центральное разведывательное управление США".

Интервью Путина Карлсону длилось два часа шесть минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.