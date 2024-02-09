СМИ: Салливан 21-22 февраля обсудит в Индии вопросы оборонного сотрудничества

По данным газеты Hindustan Times, помощник президента США по национальной безопасности проведет переговоры со своим коллегой Аджитом Довалом о важных соглашениях

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20-21 февраля посетит Индию для обсуждения новых соглашений об оборонном сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.

Салливан проведет переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом о важных соглашениях, в том числе в оборонной сфере. Делегация из США также встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Всего в повестке переговоров около 25 пунктов. Среди основных - совместное производство реактивных двигателей GE-414 в Индии, которые предназначены для индийского легкого боевого самолета Tejas, и приобретение индийскими вооруженными силами 31 беспилотника Predator MQ9B.

Стороны также обсудят ситуацию в области безопасности судоходства в Красном море и Аденском заливе, роль Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, противодействие терроризму и ситуацию в Пакистане.