Армия Израиля проводит рейды в городах на Западном берегу реки Иордан

По данным телеканала Al Jazeera, военные штурмуют город Наблус и ближайшие населенные пункты

ДУБАЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля проводят рейды в нескольких населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, рейды проводятся в городе Иерихон, населенных пунктах Бани-Наим и Бейт-Фаджар, поселке Синджил и деревне Будрус, а также в населенном пункте к востоку от города Калькилия.

Кроме того, как сообщает телеканал, израильские военные штурмуют город Наблус и населенные пункты вблизи него. Отметается, что шесть палестинцев получили огнестрельное ранение в городе Бейт-Фурик к востоку от Наблуса. Сообщения о погибших пока не поступали.