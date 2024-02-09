В провинции Хайбер-Пахтунхва на выборах в парламент побеждают независимые кандидаты

Окончательные результаты должны быть объявлены в течение дня

ИСЛАМАБАД, 9 февраля. /ТАСС/. Независимые кандидаты, аффилированные с Движением за справедливость, к настоящему времени одерживают победу на выборах в парламент провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как следует из официальных данных Избирательной комиссии Пакистана, пока известны результаты в 49 избирательных округах из 115 в провинции Хайбер-Пахтунхва. Жители региона отдают предпочтение независимым кандитатам, которые одержали победу в 45 округах. Одна из главных политических партий страны "Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза)" в этом регионе пока выиграла только в двух округах.

Избирательные участки были открыты для голосования 8 февраля с 08:00 (06:00 мск) до 17:00 (15:00 мск). Подсчет голосов на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента) и провинциальные законодательные органы в Пакистане продолжается. Окончательные результаты должны быть объявлены в течение дня.