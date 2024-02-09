США зафиксировали полет двух военных самолетов России у Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отметило, что они оставались в международном воздушном пространстве

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) 8 февраля отследило полет двух российских военных самолетов над международными водами у Аляски. Об этом оно сообщило на своей странице в X (ранее Twitter).

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило два российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 8 февраля 2024 года", - утверждается в заявлении NORAD.

Командование отмечает, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и "не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство". "Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски ведется на регулярной основе и не воспринимается в качестве угрозы", - указывается в сообщении.

США и Канада подписали договор о создании NORAD в мае 1958 года. Главная цель - обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран.