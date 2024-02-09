DPA: зона военной операции ЕС Aspides должна включать районы у берегов Ирана

Одной из причин такого решения, как пишет агентство, являются многочисленные инциденты, произошедшие за последние годы

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Европейские корабли, участвующие в военной операции Aspides, должны иметь возможность использоваться не только в Красном море и Аденском заливе, но и в Ормузском проливе, а также в Персидском и Оманском заливах для сопровождения торговых судов. С такой точкой зрения выступило агентство DPA.

Все три этих морских района находятся у берегов Ирана. Одной из причин такого решения, как пишет агентство, являются многочисленные инциденты, произошедшие за последние годы. В январе ВМС Ирана захватили нефтяной танкер, связанный с греческой судоходной компанией Empire Navigation, в Оманском заливе. В то же время США уже давно обвиняют иранскую сторону в препятствовании важному гражданскому судоходству в морских районах. В частности, Ормузский пролив между Ираном и Оманом считается одним из наиболее важных морских маршрутов для международного экспорта нефти.

В приказе об операции Aspides, говорится, что миссия должна сопровождать корабли в районе операции и защищать их от атак в отдельных областях "в полном соответствии с международным правом". В частности, упоминаются принципы необходимости и соразмерности. Помимо военных кораблей также должна быть возможность использования систем воздушного базирования, в частности, самолетов и беспилотников. Ожидается, что поддержку операции окажут подведомственные Евросоюзу спутниковый центр SatCen и разведывательный и ситуационный центр INTCEN.

8 февраля DPA указывало, что оперативный штаб миссии будет создан в городе Лариса. План операции Евросоюза предусматривает отправку в регион европейских военных кораблей для защиты грузовых судов от нападений йеменских мятежников-хуситов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе сообщил, что государства Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием Aspides. Официальное решение о начале операции будет принято на встрече министров иностранных дел 19 февраля в Брюсселе. Первоначально предполагается, что миссия продлится год.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.