Госдеп заявил, что полученную от Эквадора военную технику из РФ передадут Украине

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ранее сообщил, что страна передаст США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн

ГАВАНА, 9 февраля. /ТАСС/. Военная техника российского производства, которую Эквадор передаст США в обмен на новое оборудование, будет поставлена на Украину. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas.

"Это соглашение о передаче [военного] оборудования украинскому правительству", - ответил дипломат на просьбу ведущего прокомментировать напряженность в отношениях между Россией и Эквадором, вызванную передачей Кито военной техники российского производства Вашингтону.

"Это решение правительства Эквадора, и мы очень рады, что оно поддерживает Украину в ее усилиях по защите своей территории", - добавил Салливан.

Отвечая на вопрос, передана ли техника, дипломат сообщил, что "вопрос еще рассматривается правительством Эквадора и это решение принимается эквадорскими властями".

10 января президент страны Даниэль Нобоа сообщил, что Эквадор передаст США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила, что соглашение о военном сотрудничестве между правительствами РФ и Эквадора не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия Москвы.

В январе 2023 года глава Южного командования Вооруженных сил США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести государств Латинской Америки есть российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине.