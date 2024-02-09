Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов

За него проголосовали 4 577 693 человека

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана, набрав 92,12% голосов. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центризбиркома республики.

После обработки ста процентов протоколов лидирует Алиев. За кандидата проголосовали 92,12% избирателей, пришедших на участки, это 4 577 693 человека. На втором месте - депутат парламента, самовыдвиженец Захид Орудж с 2,17% голосов избирателей (107 877 голосов).

ЦИК Азербайджана подвел первые данные в ночь после закрытия избирательных участков. Тогда после обработки 93% протоколов Ильхам Алиев побеждал с 92,05% голосов. На втором месте был также Захид Орудж: по данным ЦИК, за него проголосовали 2,19% избирателей. По информации ЦИК, окончательная явка составила 76,73%. На пост президента претендовали семь кандидатов, включая Алиева. Все соперники уже поздравили его с победой и отметили, что не имеют оснований оспаривать результаты.