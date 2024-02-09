На Украине конфисковали акции предприятий, якобы принадлежащие российскому бизнесмену

Минюст обосновывает конфискацию применением закона о санкциях из-за поддержки Иваном Саввиди действий России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) конфисковал в пользу государства акции двух предприятий по упаковке пищевых продуктов, которыми якобы владеет российский бизнесмен, президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди. Соответствующее решение было принято по иску министерства юстиции страны.

"Высший антикоррупционный суд принял решение об удовлетворении иска министерства юстиции Украины к Саввиди Ивану Игнатовичу, Саввиди Кирияки Георгиевне. <...> ВАКС <...> взыскал в доход государства активы, которыми опосредованно <...> владеет Саввиди Кирияки Георгиевна и в отношении которых Саввиди Иван Игнатович может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения: 100% акций ЧАО "Пентопак", 100% уставного капитала дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Минюст обосновывает конфискацию акций применением закона о санкциях из-за поддержки бизнесменом действий России на Украине. Ведомство утверждает, что супруга Саввиди якобы является номинальным владельцем указанных предприятий.

В апреле 2022 года Верховная рада приняла закон, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.