Глава ОАЭИ заявил, что МАГАТЭ изначально не сотрудничало с Ираном

Мохаммад Эслами отметил, что агентство не давало исламской республике получить необходимое оборудование и материалы

ДУБАЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с самого начала не сотрудничало с Ираном из-за наличия двойных стандартов и высокомерного поведения. С таким утверждением выступил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами на выставке национальных достижений в Мешхеде.

"Отличие атомной промышленности от любой другой заключается в том, что любое действие [в данной области] должно осуществляться в координации с МАГАТЭ и под его надзором. Но, к сожалению, оно с самого начала не стало сотрудничать с Ираном из-за наличия двойных стандартов и высокомерного поведения", - приводит его слова иранская газета Donya-e-Eqtesad. "Они не только не сотрудничали, но и создавали преграды, например, не давали исламской республике получить необходимое оборудование и материалы", - пояснил Эслами.

По его словам, отсутствие какого-либо взаимодействия с МАГАТЭ на начальных этапах привело к тому, что "все процессы [в сфере атомной промышленности] осуществлялись на основе собственных исследований и разработок, что позволяет сейчас стране удовлетворять все внутренние потребности".

16 сентября 2023 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал агентство о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. По сведениям агентства Fars, аккредитации лишились восемь инспекторов организации. Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.

6 февраля генеральный директор МАГАТЭ заявил, что рассматривает возможность посещения Тегерана в феврале-марте с целью обсудить дальнейшее развитие ядерной программы Ирана.