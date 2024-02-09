Эксперт считает, что Путин донес свою позицию до зрителей Запада

Оценить политическое значение его выступления еще предстоит, заявил Тони Кевин

СИДНЕЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Двухчасовое интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону позволило российскому лидеру донести свой взгляд до аудитории в США и других западных странах, но оценить политическое значение его выступления еще предстоит. С таким мнением выступил австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин.

"В ходе двухчасовой беседы с американским журналистом президент РФ Владимир Путин изложил важные образовательные и политические послания, обратившись к огромной аудитории [Такера] Карлсона в США и других западных странах. Нам еще предстоит понять, какое политическое влияние это окажет на западное общество, но, очевидно, российский лидер использовал эту возможность, чтобы еще раз попытаться указать, что Россия оставляет открытыми двери для общения с Западом", - сказал эксперт.

По мнению Кевина, главной темой интервью Путина стал конфликт на Украине. "Президент предельно точно рассказал, что означает денацификация Украины и для чего она нужна, а также использовал обширное историческое вступление, чтобы указать на глубокие причины конфликта и обрисовать пути к его завершению", - отметил австралийский эксперт, добавив также, что США и их союзникам стоит прислушаться к словам российского лидера, "прекратить отправку оружия на Украину и подумать о том, как заинтересовать Россию в переговорах".

Также аналитик обратил внимание на особую атмосферу, царившую во время интервью, отметив, что "симпатии между собеседниками не было, но был холодный, вежливый профессионализм". "Беседа не была теплой и дружеской, как во время интервью, записанных для фильма о президенте РФ Оливером Стоуном (премьера фильма Стоуна "Интервью с Путиным", созданного на основе более десятка бесед с главой российского государства, которые проводились на протяжении двух лет, состоялась 12 июня 2017 года - прим. ТАСС), но общение было очень профессиональным с обеих сторон, и уважительное поведение Карлсона должно бы послужить уроком для многих западных журналистов", - подчеркнул Кевин.

Тони Кевин - австралийский эксперт, специализирующийся на вопросах международной политики. Он начинал дипломатическую карьеру в 1969 году в Москве, в дальнейшем занимал пост посла Австралии в Польше и Камбодже. Оставив службу, сосредоточился на международной политической экспертизе и написал несколько книг, в том числе "Возвращение в Москву", посвященную его пребыванию в России.