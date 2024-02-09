В качестве одного из доказательств политик привел анализ недавно вышедшей в американском аналитическом издании Atlantic Council статьи директора компании Wooden Horse Strategies LLC Брайана Меффорда "Аргументы в пользу новой Конституции Украины"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Американские кураторы Киева считают, что у украинцев не должно быть никаких прав и свобод, а внешнее управление страны должно быть закреплено в конституции. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В качестве одного из доказательств он привел анализ недавно вышедшей в американском аналитическом издании Atlantic Council статьи директора компании Wooden Horse Strategies LLC Брайана Меффорда "Аргументы в пользу новой Конституции Украины". Эта фирма, пояснил Медведчук, занимается связями с правительством Украины. "Проще сказать, диктует Киеву, что делать от имени заокеанских кураторов", - добавил он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

"Из этой статьи видно, кто был заинтересован в войне России и Украины, кто последовательно день за днем работал над тем, чтобы забрать у украинских граждан права и свободы, превратить их в граждан второго сорта, прислужников и пушечное мясо для Запада, - пишет Медведчук. - А теперь уничтожение страны они хотят закрепить в конституции, чтобы судить тех, кто против их людоедской политики, кто выступает за права и свободы украинцев".

Так, к примеру, в статье четко сказано, что Конституция Украины плохая, поскольку не учитывает оба "майдана" и была принята, когда "украинская нация находилась в разгаре кризиса идентичности и все еще пыталась определить характер своих постсоветских отношений с Россией". "Таким образом, людям, не поддержавшим "майданы", а также, выступавшим за мир и добрососедство с Россией, в новой конституции никаких прав светить не должно", - поясняет американскую позицию лидер "Другой Украины".

Не устраивает США и то, что Украина является парламентско-президентской республикой. "Автор намеренно уходит от ответа, зачем нужно переходить к диктату президента. Хотя легко понять, что раз нынешний президент - марионетка в руках американских кураторов, то никакой парламент и прочие демократические "излишества" этим папуасам не нужны. Американским кураторам не нужна мирная демократическая Украина, им нужна анти-Россия", - продолжает Медведчук.

И наконец, по мнению США, украинский основной закон слишком подробный и слишком много гарантирует гражданам. Автор статьи в этой связи пишет, что "страны, которые успешно выполняют эти обязательства, как правило, представляют собой зрелые западные демократии с развитой экономикой, которая может позволить себе оплачивать масштабные программы социальной поддержки". "Получается, что Украине давно пора закрепить в конституции, что она - страна второго сорта и не забегать вперед "зрелых западных демократий с развитой экономикой", - делает выводы из статьи Медведчук. - По мнению американских кураторов, никаких прав и свобод у украинцев быть не может, единственное их право - умереть в войне с Россией. И они не скрывают этого, а прямо говорят об этом в западной прессе".