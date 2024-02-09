Сийярто посоветовал Госдепу не учить других, а бороться с антисемитизмом в США

Глава МИД Венгрии предположил, что рост антисемитизма в Западной Европе и США во многом объясняется появлением там большого числа эмигрантов из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки

БУДАПЕШТ, 9 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал Госдепартаменту обратить внимание на рост антисемитизма в США, а не поучать других и готовить доклады о правах и свободах за рубежом. Глава венгерского МИД обсудил эти проблемы на встрече со спикером израильского Кнессета (парламента) Амиром Оханом в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН.

Сийярто отметил, что после террористического нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года "число антисемитских вылазок против еврейских общин значительно возросло не только в Западной Европе, но и в Соединенных Штатах". "Только в США зафиксирован рост на 300%. Искренне надеюсь, что после этого Госдепартамент прекратит выступать с сообщениями о свободе вероисповедания в других странах", - сказал министр венгерскому информационному агентству MTI.

Он предположил, что рост антисемитизма в Западной Европе и США во многом объясняется появлением там большого числа эмигрантов из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки. "В Европе возникли параллельные общества. Агрессивные иммигранты в Европе навязывают свою волю спокойному большинству, живущему там, и, к сожалению, нелегальные мигранты приносят с собой антисемитизм", - заявил Сийярто.

"В Венгрии такое неприемлемо и немыслимо. Венгрия абсолютно нетерпима к антисемитизму, и в Венгрии запрещено проводить демонстрации в поддержку террористических организаций. Венгрия - самое безопасное место в Европе для еврейских общин", - отметил глава МИД. Он подтвердил, что венгерское правительство продолжит поддерживать Израиль и будет настаивать, чтобы ООН "проявляла справедливое отношение" к еврейскому государству.