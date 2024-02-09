МИД ФРГ прокомментировал статью Bild о националистических взглядах деда Бербок

В ведомстве заявили, что министр иностранных дел Германии не знала содержания архивных дел о ее служившем в Вермахте деде

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не была знакома с содержанием архивных документов, где утверждается, что ее дед Вальдемар Бербок (1913-2016) служил в Вермахте и был убежденным сторонником национал-социализма. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства республики.

"[Содержание] документов было неизвестно министру", - так ответили в МИД ФРГ в ответ на вопрос издания, знала ли Бербок, что ее дед в конце 20-х - начале 30-х годов XX века не только был офицером Вермахта, но и, возможно, "убежденным национал-социалистом по зову сердца". При этом издание поясняет, что такие характеристики "почти всегда" содержали подобные формулировки, поэтому ответить на вопрос о его реальном отношении к национал-социализму не представляется возможным.

Ранее журнал Bunte сообщил, что Вальдемар Бербок упоминается в архивных документах Вермахта как полковник и боевой офицер. Он якобы проходил службу в качестве инженера в подразделении, которое занималось ремонтом зенитных установок и в 1944 году был награжден крестом "За военные заслуги", который вручается за "особые заслуги в боевых действиях под огнем противника или при руководстве военными действиями". В характеристике деда министра также якобы отмечается, что он читал книгу Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в РФ) и "крепко придерживался [идей] национал-социализма".