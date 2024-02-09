В МИД КНР заявили, что страна поддерживает усилия по достижению мира на Украине

Официальный представитель ведомства выразил надежду, что "все причастные стороны возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию ситуации и как можно скорее добьются прекращения огня"

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Китай поддерживает любые усилия, способствующие достижению мира на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором российский лидер заявил о необходимости диалога по украинскому кризису.

"Китай приветствует и поддерживает все усилия, способствующие достижению мира на Украине", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также выразил надежду, что "все причастные стороны возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию ситуации и как можно скорее добьются прекращения огня", а также подчеркнул намерение Пекина "и далее продолжать работу с международным сообществом для того, чтобы сыграть свою роль в политическом урегулировании украинского кризиса".

Путин в интервью Карлсону заявил, что РФ не отказывается от переговоров с Киевом, он утвердительно ответил на вопрос журналиста о готовности Москвы добиваться решений по Украине путем переговоров. Также президент РФ напомнил, что именно украинский лидер Владимир Зеленский выпустил декрет о запрете вести переговоры с Россией. По его словам, украинское руководство отказалось от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, властям США следует самим исправить эту ошибку.