Премьер Молдавии пообещал протестующим фермерам кредиты под гарантию государства

Дорин Речан также призвал аграриев отказаться от протестов, блокирования дорог и пограничных переходов

КИШИНЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Молдавские аграрии, выращивающие зерно, могут получить с 1 марта срочный кредит в банках до $28 тыс. под гарантию государства на 90%. Об этом заявил премьер Молдавии Дорин Речан по итогам переговоров с протестующими фермерами, которые транслировала пресс-служба правительства.

"С 1 марта любой производитель зерновых сможет срочно получить кредит до полумиллиона лей ($ 28 тыс.) на очень выгодных условиях, которые гарантирует государство на 90%. Деньги сразу же можно будет использовать на дизельное топливо, удобрения, запасные части и все, что нужно для посевных работ", - сказал Речан. Он призвал аграриев отказаться от протестов, блокирования дорог и пограничных переходов.

"Блокировка таможен и дорог не является решением проблем отрасли, это никому не помогает, напротив, создает проблемы для людей, перевозчиков, а также экспортеров зерновых", - уточнил премьер. По его словам, правительство также выделит $2,8 млн для компенсаций пострадавшим от засухи фермерам. "Только за последний год мы выделили почти 2 миллиарда леев ($112 млн) на субсидии и другие виды помощи в сельском хозяйстве", - напомнил Речан.

Протестующие требуют от правительства ускорить выделение обещанной компенсации в размере $23 млн и начать переговоры по другим мерам поддержки отрасли. Они заявили, что еще никогда ситуация в сельском хозяйстве не была такой сложной, как сейчас, кризис чреват разорением тысяч производителей.

Протесты начались летом 2022 года под лозунгом введения моратория на штрафные санкции по долгам и увеличения помощи агрокомплексу, также фермеры призывали ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало выполнить требования фермеров, однако замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Санду пообещала оказывать помощь Киеву с вывозом зерна, а Боля сообщил, что взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам. Протестовавшие убрали технику из Кишинева, пригрозив вернуться после завершения уборочных работ. Осенью прошлого года протесты возобновились и продолжались до декабря, когда правительство частично удовлетворило требования фермеров.