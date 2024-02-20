Премьер Грузии заверил Борреля, что продолжит проводить реформы для интеграции в ЕС

Ираклий Кобахидзе поблагодарил главу внешнеполитической службы ЕС за его визит в Грузию, который состоялся в 2023 году, а также за поддержку республики на пути проведения реформ, уточнили в пресс-службе

ТБИЛИСИ, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем в Брюсселе отметил, что республика продолжит проводить реформы для интеграции в Европейский союз. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"На встрече стороны обсудили процесс интеграции Грузии в Евросоюз. Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата и отметил, что наделение Грузии статусом кандидата является результатом интенсивных усилий и шагов, предпринятых грузинскими властями. По его словам, власти Грузии продолжат активную работу для перехода на следующий этап интеграции", - говорится в сообщении.

Кобахидзе поблагодарил Борреля за его визит в Грузию, который состоялся в 2023 году, а также за поддержку республики на пути проведения реформ, уточнили в пресс-службе.

Грузинский премьер отправился в Брюссель с первым официальным визитом в ранге премьер-министра 19 февраля. Председатель правительства примет участие в 8-м заседании совета ассоциации Грузия - Евросоюз, а также проведет переговоры на высоком уровне в штаб-квартире НАТО и станет участником заседания комиссии Грузия - НАТО.

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах. Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата.