В Белоруссии заявили о стабильности в стране, несмотря на созданную вокруг истерию

По словам главы Совбеза Александра Вольфовича, за прошедшие три года в деятельности субъектов системы обеспечения национальной безопасности произошли серьезные изменения, а 2023 год стал в этом плане пиковым

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на фоне нагнетания истерии вокруг республики властям удалось сохранить социально-политическую стабильность.

"Главное - несмотря на нагнетание истерии вокруг Беларуси, в стране удалось сохранить мир и социально-политическую стабильность", - сказал Вольфович, выступая на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности. Его заявление привело агентство БелТА.

По его словам, за прошедшие три года в деятельности субъектов системы обеспечения национальной безопасности произошли серьезные изменения, а 2023 год стал в этом плане пиковым. "Руководство и личный состав всех без исключения ведомств силового блока провели работу над ошибками. По-новому посмотрели на свои задачи и возможности, оценили имеющиеся силы и средства. А главное - определили, на что обратить первоочередное внимание", - сказал госсекретарь. По его словам, силовые ведомства "подошли к определенному рубежу, когда накопленные знания, опыт и навыки необходимо применить на практике, и сделать это нужно максимально эффективно".

Вольфович отметил, что после анализа информации, оценки результатов, проверок, проведенных по решению президента, можно сделать вывод о том, что все силовые органы "способны и готовы в современных условиях обеспечить выполнение задач".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании, что белорусские пограничники и военные уверенно прикрывают границы республики с Украиной и странами Евросоюза. По его словам, в вопросе моральной готовности военнослужащих защищать родину в Белоруссии "все в порядке, даже более чем".