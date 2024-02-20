Экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог

Суд Лондона начнет рассматривать его дело по существу 10 марта 2025 года

ЛОНДОН, 20 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Суд Лондона начнет 10 марта 2025 года рассмотрение по существу дела экс-губернатора Севастополя (2016-2019) и бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова, который был задержан в своем лондонском доме британской полицией по подозрению в нарушении санкционного режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с предварительного заседания Королевского суда лондонского района Сазерк.

Судья Тони Баумгартнер согласился с предложенной датой начала рассмотрения дела Овсянникова по существу. Следующее предварительное слушание состоится 5 марта этого года. Планируются также дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне. "Я согласен с предложением (назначить рассмотрение дела по существу на 10 марта 2025 года - прим. ТАСС)", - ответил Баумгартнер на соответствующее предложение прокурора. Как отметил представитель обвинения, несмотря на то что обстоятельства дела представляются очень простыми, применимое в данном случае законодательство, напротив, крайне запутано. Поэтому подготовка к разбирательству займет почти год.

Условия освобождения под залог

Как было отмечено в ходе слушания, задержанный 22 января россиянин был ранее освобожден под залог. Судья продлил действие условий залога, которые предполагают, что обвиняемый сдает властям свой российский и британский паспорта, ежедневно отмечается в полицейском участке лондонского района Брикстон, не может выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы и приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно покинуть страну. Он также обязан не покидать свой дом с 21:00 до 05:00 и носить электронный браслет.

"Эти условия должны быть сохранены", - сказал Баумгартнер, продлевая таким образом действие условий освобождения под залог Овсянникова.

Как сам россиянин, так и представляющие его юристы отказались отвечать на вопросы корреспондента ТАСС.

О задержании Овсянникова сообщила в конце января газета The Times. Со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) оно информировало, что экс-губернатор обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму в £65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также было изъято £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными, предположительно также полученных в результате незаконных финансовых операций.

Само NCA не распространяло никакой информации на этот счет.

О санкциях в отношении Овсянникова

С ноября 2017 года Овсянников находится в санкционном списке МИД Соединенного Королевства, что предполагает арест его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам. Как говорится в пояснении к решению МИД, Овсянников "участвовал в дестабилизации Украины, подрыве или создании угрозы ее территориальной целостности", а также "получал выгоду за счет поддержки российского правительства".

Овсянникова в черные списки ранее внесли Евросоюз и США, однако в 2022 году Европейский суд по запросу россиянина аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении. В суде Овсянников обращал внимание, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.

Овсянников в 2016-2019 годах был губернатором Севастополя, а в октябре 2019 года стал замминистра промышленности и торговли РФ. После скандала, устроенного им 5 апреля 2020 года в аэропорту Ижевска, Овсянников был исключен из партии "Единая Россия", а премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил его от должности замминистра.