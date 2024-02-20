Более 20 граждан РФ баллотируются в депутаты местных советов в Белоруссии

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что на момент открытия участков в списках избирателей значилось немногим более 6,9 млн человек

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Более 20 постоянно проживающих в Белоруссии граждан Российской Федерации баллотируются на выборах депутатов местных советов, досрочное голосование на которых началось в республике. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко.

"15 баллотируются россиян в районные советы и 6 - в сельские. 21 всего", - сказал он журналистам.

Карпенко сообщил, что на момент открытия участков в списках избирателей значилось немногим более 6,9 млн человек. "В этих списках чуть больше 95 тыс. - это граждане Российской Федерации, которые имеют право голосовать на выборах в местные советы", - сказал председатель ЦИК.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек. Досрочное голосование проходит с 20 по 24 февраля включительно.

Постоянно проживающие в Белоруссии граждане РФ могут избираться в местные советы и голосовать за кандидатов в депутаты таких советов. В выборах депутатов парламента россияне участия принимать не могут.