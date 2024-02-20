Глава Генштаба ЦАХАЛ решил начать внутреннюю проверку по событиям 7 октября

Решение принято именно сейчас в связи с тем, что оперативная обстановка в секторе Газа позволяет проводить подобные действия, отмечает радиостанция "Галей ЦАХАЛ"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 февраля. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви принял решение начать в ближайшие дни во всех армейских подразделениях внутренне расследование в связи с событиями 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа начали атаку на израильские населенные пункты с последовавшей ответной военной операцией. Об этом сообщает радио "Галей ЦАХАЛ".

"В ближайшие дни во всех подразделениях ЦАХАЛа начнется внутреннее расследование событий 7 октября и войны", - приводит "Галей ЦАХАЛ" заявление Халеви. Решение принято именно сейчас в связи с тем, что оперативная обстановка в секторе Газа позволяет проводить подобные действия, отмечает радиостанция.

Проведение внутренних армейских расследований в частях начнется в конце февраля и продлится около трех месяцев и не связано с запланированной внешней проверкой действий армии в преддверии 7 октября, которое пока приостановлено, отмечает "Галей ЦАХАЛ". Кроме того, в ЦАХАЛе будут возобновлены назначения на командирские должности на уровне командиров бригад и дивизий, которые были заморожены с 7 октября, указывает радиостанция.

Армейская пресс-служба распространила во вторник обращение Халеви к военнослужащим, в котором говорится, что проведение внутренних расследований в армии направлено на то, чтобы "понять, как мы (израильские военные - прим. ТАСС) могли бы действовать и как будем действовать в дальнейшем, чтобы лучше защитить граждан Израиля". "Несмотря на то, что мы все еще находимся в состоянии войны, мы скоро начнем процесс расследования событий 7 октября и того, что к ним привело", - добавил Халеви.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.