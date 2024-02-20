В Катаре сообщили о продолжении переговоров между ХАМАС и Израилем

Официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подчеркнул, что Доха выступает против проведения Израилем операции в городе Рафах на юге сектора Газа

ДУБАЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль продолжают консультации для достижения сделки по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Переговоры по новому соглашению об обмене пленными продолжаются, несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - цитирует его телеканал Al Jazeera. "Катар продолжает прилагать посреднические усилия, все стороны продолжают взаимодействие", - добавил представитель внешнеполитического ведомства эмирата. Аль-Ансари отметил, что на переговорах приоритетом является гуманитарный аспект.

Представитель МИД Катара подчеркнул, что Доха выступает против проведения Израилем операции в городе Рафах на юге сектора Газа. "Ситуация в Рафахе очень тревожная, там находятся около 1,5 млн человек", - отметил он.

13 февраля в Каире состоялась консультационная встреча между представителями Египта, Израиля, Катара и США. На переговорах обсуждалось возможное соглашение об освобождении заложников, а также перспективы установления режима прекращения огня в секторе Газа. В консультациях были задействованы директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа, а также премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава египетского Управления общей разведки Аббас Камель. Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Израиль в ходе этих консультаций не получил от ХАМАС никаких новых предложений по сделке, предусматривающей освобождение заложников.