Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта

О каких именно участках идет речь, президент Украины не уточнил

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких участках фронта, где атакуют российские силы, является тяжелой, считает президент страны Владимир Зеленский.

"Сейчас тяжелая ситуация на нескольких участках фронта, где российские войска сосредоточили максимум своих резервов. Они пользуются задержкой в помощи Украине", - сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. О каких именно участках идет речь, он не уточнил.

Власти Украины неоднократно обвиняли страны НАТО в недостаточности поставок вооружения, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 13 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об отказе от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами РФ и переходе к обороне.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. По данным Минобороны, после взятия Авдеевки войска группировки "Центр" продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР. В ведомстве отмечали, что только за последние сутки боев за город ВСУ потеряли около 1,5 тыс. человек. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о большом числе украинских солдат, взятых в плен российскими силами при освобождении города.