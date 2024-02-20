ЦИК Белоруссии не получал от наблюдателей замечаний о ходе досрочного голосования

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии не получала от аккредитованных в стране наблюдателей каких-либо замечаний о ходе начавшегося в полдень во вторник досрочного голосования на парламентских и местных выборах. Об этом сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

"Пока у нас таких данных нет", - ответил он на вопрос журналистов о том, поступали ли замечания от наблюдателей.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек. Досрочное голосование проходит с 20 по 24 февраля включительно.

Карпенко напомнил, что в республике сформировано 5 411 избирательных участков, которые в ходе досрочного голосования будут работать ежедневно с 12:00 до 19:00 (совпадает с мск). "Все идет в штатном режиме. Традиционно у нас идет досрочное голосование. Эта норма не новая для белорусского избирательного законодательства, как, впрочем, и не новая норма для ряда зарубежных стран, где тоже предусмотрено досрочное голосование", - подчеркнул председатель ЦИК.

"Вчера был последний день регистрации национальных наблюдателей. В общей сложности у нас зарегистрировано в стране 45 505 национальных наблюдателей. Международных наблюдателей на сегодняшний момент аккредитовано 246 человек. Аккредитация продолжается. Я думаю, что она будет продолжаться вплоть до момента начала основного дня голосования. Потому что люди приезжают, прилетают с разных уголков", - проинформировал Карпенко.

Глава ЦИК уточнил, что в Белоруссии работает большая миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе от его парламентских структур и исполнительного комитета. Наблюдателей направили Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества. "Представлены центральные избирательные органы как стран СНГ, так и других зарубежных стран. Например, в рамках миссии Шанхайской организации сотрудничества есть представители Центральной избирательной комиссии Пакистана. Кроме этого сейчас ведется работа совместно с МИД [Белоруссии] по аккредитации наблюдателей - индивидуальных экспертов из стран Евросоюза", - добавил Карпенко.