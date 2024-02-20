Израильский концерн поставит заказчику из Европы оборудование для бронемашин на $300 млн

Контракт заключен сроком на шесть лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 февраля. /ТАСС/. Израильский оборонный концерн Elbit Systems сообщил о заключении контракта на $300 млн на поставку систем и оборудования для 230 единиц бронетехники "европейскому заказчику".

"Elbit Systems объявила сегодня о заключении контракта на сумму около $300 млн на поставку систем вооружения, разведки, вождения и ситуационной осведомленности примерно для 230 бронемашин европейскому заказчику", - говорится в сообщении на сайте компании. "Контракт заключен сроком на шесть лет и включает в себя индивидуальное проектирование, производство, техническое обслуживание на протяжении всего жизненного цикла и полную поддержку внутри страны", - добавили в Elbit Systems, не сообщая других подробностей.

"Этот контракт подчеркивает высокий уровень удовлетворенности клиента нашими системами и решениями, уже находящимися в эксплуатации", - отметил президент и генеральный директор Elbit Systems Бецалель Махлис. По его словам, которые распространила пресс-служба компании, "это также укрепляет лидерство Elbit Systems на рынке бронетехники".