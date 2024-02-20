Суд ФРГ запретил украинским активистам проецировать видео на стены посольства РФ

Сама демонстрация, которую планирует провести у стен российского посольства организация украинцев в Германии Vitsche, не запрещена

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Административный суд в Берлине запретил украинским активистам во время демонстрации, запланированной на 24 февраля, проецировать видео и фото на стены посольства РФ в германской столице. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте инстанции.

"Согласно решению 1-й палаты административного суда, запланированная проекция фото и видео на здание посольства унижает достоинство дипломатической миссии", - говорится в нем. Как отметили в суде, Венская конвенция о дипломатических сношениях от 1961 года оговаривает, что страна пребывания [дипмиссии] обязана принять меры по защите дипмиссий и недопущению ущемления их достоинства. Решение суда можно обжаловать в высшем административном суде Берлина - Бранденбурга.

Ранее проекцию видео и фото запретила и берлинская полиция. Сама демонстрация, которую планирует провести у стен российского посольства организация украинцев в Германии Vitsche, не запрещена.

24 февраля в ФРГ, как ожидается, пройдет несколько акций в связи со второй годовщиной начала специальной военной операции (СВО) на Украине.