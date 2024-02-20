Шольц заявил, что последствия конфликта на Украине сильно ударили по Германии

Канцлер ФРГ отметил, что страна не была готова к этой ситуации

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии, поскольку она не была готова к этой ситуации. Такую оценку привел канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции Федерального объединения работодателей Германии (BDA).

"Последствия <...> [конфликта на Украине] сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены", - сказал он. По его словам, правительство ФРГ быстро приняло необходимые меры для выправления ситуации, в частности "за рекордное время" были построены терминалы по приему СПГ.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы вынуждены были экономить.