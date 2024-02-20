Для выбора главы ЦИК Грузии необходимо будет 3/5 голосов депутатов вместо половины

Если кандидаты на пост главы или членов ЦИК не сумеют заручиться поддержкой 90 депутатов, за них повторно проголосуют, однако на этот раз потребуется поддержка 76 парламентариев

ТБИЛИСИ, 20 февраля. /ТАСС/. Парламент Грузии одобрил в третьем чтении внесение изменений в избирательный кодекс, по которым для утверждения кандидатуры главы ЦИК необходимы голоса 90 из 150 парламентариев, а не 76, как раньше. Трансляция пленарного заседания ведется на сайте законодательного органа.

"81 - "за", 6 - "против", закон принят в третьем чтении", - объявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Согласно принятому закону, если кандидаты на пост главы или членов ЦИК не сумеют заручиться поддержкой 90 депутатов, за них повторно проголосуют, однако на этот раз потребуется поддержка 76 парламентариев. Если с первого раза не удастся заручиться поддержкой 76 депутатов, кандидатуры будут вынесены на голосование повторно. В случае провала список кандидатов направят президенту Грузии, который единолично примет решение и назначит новых членов и главу Центризбиркома на пятилетний срок.

Порядок избрания главы ЦИК Грузии несколько раз менялся последние годы. В 2021 году было решено, чтобы председателя Центризбиркома избирали 100 из 150 депутатов. Однако до сих пор политические силы не смогли добиться консенсуса по поводу кандидатуры нового главы ЦИК. В июне 2023 года парламент принял поправки и понизил ценз со 100 до 76 голосов. Однако новый глава ЦИК по-прежнему не назначен. С 2021 года Центральную избирательную комиссию возглавляет Георгий Каландаришвили, полномочия которого каждый раз автоматически продлеваются на полгода.