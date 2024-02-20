Талибы выступили против назначения еще одного посланника ООН по Афганистану

Глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин подчеркнул необходимость признания "Исламского эмирата Афганистан" в качестве официального правительства страны

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) выступает против предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша назначить спецпосланника всемирной организации по Афганистану в дополнение к уже существующей должности спецпредставителя генсека ООН в этой стране. Об этом заявил глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин.

"Вопрос в том, зачем нужен специальный посланник. Есть подозрение, что новый спецпосланник может попытаться навязать Афганистану какие-либо решения", - сказал он японскому телеканалу NHK. Руководитель офиса "Талибана" в Дохе также подчеркнул необходимость признания "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название) в качестве официального правительства страны.

19 февраля по итогам встречи спецпредставителей по Афганистану в Дохе Гутерриш сообщил, что начнет консультации по вопросу назначения специального посланника ООН, в задачи которого будут входить координация взаимодействия "Талибана" с международным сообществом и продвижение межафганского диалога. При этом с 2002 года существует должность спецпредставителя генсека ООН по Афганистану, которую в настоящее время занимает экс-президент Киргизии Роза Отунбаева. По сведениям афганских СМИ, Иран, Китай и Россия выражают сомнения в необходимости назначения нового спецпосланника.

19 февраля завершилась двухдневная встреча специальных представителей по Афганистану под эгидой ООН, которая проходила в столице Катара. Делегация талибов отказалась участвовать в консультациях из-за того, что организаторы не выполнили их условия. Талибы настаивали на проведении прямых переговоров с Гутерришем и участии в качестве единственной стороны, представляющей Афганистан. Согласно заявлению посольства РФ в Кабуле, российская сторона по просьбе афганских властей воздержалась от участия в мероприятии, на котором присутствовали афганские активисты, так как их отбор "велся нетранспарентно, за спиной Кабула".