Суд Лондона отклонил иск жены Германа Хана, оспаривавшей санкции

Она указывала, что не вовлечена в российскую политику, не обладает влиянием на российское правительство, а значит, что санкции были введены незаконно

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отклонил иск супруги бывшего члена совета директоров Альфа-банка Германа Хана - Анжелики, - которая оспаривала введенные против нее санкции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на вынесенное судебное решение.

Как отмечается, Хан указывала на то, что она не вовлечена в российскую политику, не обладает влиянием на российское правительство, а это означает, утверждала она, что санкции были введены незаконно.

Однако судья Сара Кокерилл отвергла ее доводы. В постановлении, которое привело агентство, она сообщила, что санкции служат цели "послать сигнал Хан, а через нее - правительству России и международному сообществу <...>, что Великобритания не принимает действий, которые дестабилизируют Украину".

В черный список Хан была включена 21 апреля 2022 года. Основанием для применения в ее отношении заморозки активов и введения транспортных санкций МИД Великобритании указал, что она - супруга Германа Хана, который "получает прибыль от поддержки правительства России или поддерживает через свой пост в наблюдательном совете консорциума "Альфа-Групп" и совете директоров ABH Holdings S. A., владеющего крупнейшим частным российским банком Альфа-банк". Также было указано, что Герман Хан якобы "вовлечен в дестабилизацию Украины или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины". Санкции против самого Хана Великобритания ввела 15 марта 2023 года.