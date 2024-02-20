КГБ Белоруссии: Запад непосредственно участвует в осуществлении терактов на территории РФ

Председатель Комитета госбезопасности республики Иван Тертель отметил, что западные страны это делают, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через страну

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы западных стран непосредственно участвуют в осуществлении террористических и диверсионных актах на территории России. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель, выступая на расширенном совещании президента страны с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Спецслужбы и оборонные ведомства Великобритании, США, Франции, Польши и других стран уже не только занимаются поставками вооружений украинской стороне, но и непосредственно участвуют в планировании и осуществлении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Беларусь", - приводит слова главы белорусской спецслужбы агентство БелТА.

Тертель проинформировал, что КГБ по поручению президента страны разработан и в настоящее время активно реализуется комплекс мер, направленный на глубокий мониторинг оперативной обстановки, складывающейся как вокруг, так и внутри Белоруссии. "Цель, которую мы перед собой ставим, - получение упреждающей информации о негативных процессах, способных перерасти в реальные угрозы национальной безопасности, выработка предложений по их нейтрализации", - отметил председатель КГБ Белоруссии.